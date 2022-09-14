У Кривому Розі після ракетного удару Росії перебої з водою

Після того як Росія завдала ракетного удару по об’єктах гідротехнічної інфраструктури у Кривому Розі спостерігаються перебої із постачанням води.

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, мера Кривого Рогу Олександра Вілкула

Пряма мова Лукашука: "Надвечір стався ракетний обстріл по м. Кривий Ріг. За інформацією ОУВ "Каховка", випущено 7 ракет Х-22. Вони влучили в об’єкти гідротехнічної, критичної та транспортної інфраструктури. Мета ворога - це паніка, психологічний тиск на людей, створення надзвичайної ситуації в місті та спроба створити гуманітарну кризу.

В Кривому Розі працює штаб по ліквідації наслідків ракетного удару, комунальні та ремонтні служби задіяні. Прошу всіх зберігати спокій. Ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією. Всі працюють.

Водопостачання буде відновлено, але для цього потрібен час".

Пряма мова Вілкула: "Криворіжці, будь ласка дотримуємося спокою. Ситуація контролюється. Ці кончені тварі завдали удару по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити. Подача води на населення вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом. Більш детально писати не можу - читають орки".

Деталі: Лукашук також додав, що станом на 20:20 інформація щодо підтоплення домоволодінь не надходила.

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Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти ракетними ударами по Кривому Рогу здійснили спробу затопити місто.