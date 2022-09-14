Зеленський: Окупанти спробували затопити Кривий Ріг

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти ракетними ударами по Кривому Рогу здійснили спробу затопити місто.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг".

Деталі: За словами Зеленського, все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі.

Він також оприлюднив фото пошкодженої споруди.



Водночас президент висловив переконання, що українців таким не зламати, а на загарбників чекатиме "справедлива відповідь і відплата".

Передісторія:

Під вечір 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста лишилися без води.