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Зеленський: Окупанти спробували затопити Кривий Ріг

Ірина БалачукСереда, 14 вересня 2022, 20:48
Зеленський: Окупанти спробували затопити Кривий Ріг
Фото з Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти ракетними ударами по Кривому Рогу здійснили спробу затопити місто.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг".

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Деталі: За словами Зеленського, все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі.

Він також оприлюднив фото пошкодженої споруди.

Водночас президент висловив переконання, що українців таким не зламати, а на загарбників чекатиме "справедлива відповідь і відплата".

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Теми: ЗеленськийКривий Рігвибух
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