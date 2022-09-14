Зеленський: Окупанти спробували затопити Кривий Ріг
Середа, 14 вересня 2022, 20:48
Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти ракетними ударами по Кривому Рогу здійснили спробу затопити місто.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова президента: "Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг".
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Деталі: За словами Зеленського, все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі.
Він також оприлюднив фото пошкодженої споруди.
Водночас президент висловив переконання, що українців таким не зламати, а на загарбників чекатиме "справедлива відповідь і відплата".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Під вечір 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста лишилися без води.