В Кривом Роге после ракетного удара России перебои с водой

После того как Россия нанесла ракетный удар по объектам гидротехнической инфраструктуры в Кривом Роге, наблюдаются перебои с поставкой воды.

Источник: сообщения председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, мэра Кривого Рога Александра Вилкула

Прямая речь Лукашука: "К вечеру произошел ракетный обстрел по г. Кривой Рог. По информации ОУВ "Каховка", выпущено 7 ракет Х-22. Они попали в объекты гидротехнической, критической и транспортной инфраструктуры. Цель врага – это паника, психологическое давление на людей, создание чрезвычайной ситуации в городе и попытка создать гуманитарный кризис.

В Кривом Роге работает штаб по ликвидации последствий ракетного удара, коммунальные и ремонтные службы задействованы. Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуация полностью контролируется военной администрацией. Все трудятся.

Водоснабжение будет восстановлено, но для этого нужно время".

Прямая речь Вилкула: "Криворожцы, пожалуйста соблюдаем спокойствие. Ситуация контролируется. Эти конченные твари нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города. Мы понимаем, что делать. Подача воды для население уже началась, если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время. Более подробно писать не могу – читают орки".

Детали: Лукашук также добавил, что по состоянию на 20.20 информация о подтоплении домовладений не поступала.

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Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ракетными ударами по Кривому Рогу предприняли попытку затопить город.