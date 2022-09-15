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ЗСУ знищили бомбардувальник і понад 30 одиниць техніки ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 15 вересня 2022, 03:29
ЗСУ знищили бомбардувальник і понад 30 одиниць техніки ворога – ОК Південь
фото: Генштаб ЗСУ

На південних рубежах захисту українські військові знищили ворожий бомбардувальник Су-24М, 31 одиницю російської техніки і 33 загарбники.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 веденням штурмових дій в напрямку з Архангельського на Іванівку намагався покращити своє положення. Успіху не мав, втративши одну БМД-2 і значний відсоток живої сили, відступив".

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Деталі: За уточненими даними командування, для ракетного удару по Криворіжжю ворог застосував аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер".

ОК "Південь" повідомляє, що українська авіація минулої доби завдала 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. В тому числі, по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів у тих же Дудчанах і в Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах.

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Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися.

Підтверджені втрати ворога складають: 33 військових та 31 одиницю техніки. Ворог втратив 11 танків, 5 гаубиць "Мста-Б", самохідну артустановку "Гвоздика", 13 одиниць авто-бронетехніки, 2 склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

Теми: Збройні силивійна
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