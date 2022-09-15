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ВСУ уничтожили бомбардировщик и более 30 единиц техники врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 03:29
фото: Генштаб ВСУ

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М, 31 единицу российской техники и 33 захватчика.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 ведением штурмовых действий в направлении из Архангельского на Ивановку пытался улучшить свое положение. Успеха не имел, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил".

Детали: По уточненным данным командования, для ракетного удара по Криворожью враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

ОК "Юг" сообщает, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 285 огневых задач. В том числе, по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комишанах.

Под плотным огневым контролем находились Каховский мост и переправа в Дарьевке. оккупанты не имели никакой возможности ими пользоваться.

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Подтвержденные потери врага составляют: 33 военных и 31 единицу техники. Враг потерял 11 танков, 5 гаубиц "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", 13 единиц автобронетехники, 2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

В Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових кораблів, серед яких 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет напоготові. Із необгрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів.

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Темы: Вооруженные силывойна
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