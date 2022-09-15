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Росія хоче загнати в Україну недоукомплектовані чеченські батальйони – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 15 вересня 2022, 06:40
Росія хоче загнати в Україну недоукомплектовані чеченські батальйони – ISW
ілюстративне фото Радіо Свобода

Російське військове керівництво у пошуках можливого підсилення покладається на чеченські батальйони, які недоукомплектовані і складаються переважно з найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними військових аналітиків, російське військове керівництво продовжує значною мірою покладатися на нібито чеченські підрозділи, щоб створити бойову потужність для операцій в Україні.

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Проте, за даними української розвідки, російське керівництво планує передислокувати в Україну чотири чеченські батальйони, які значною мірою недоукомплектовані та складаються переважно з нечеченських найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Аналітики інституту не залишили поза увагою обстріл росіянами Кривого Рогу.

Ймовірно, припускають вони, російські війська націлилися на Карачунську дамбу, щоб пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо в світлі нещодавніх повідомлень про те, що українські війська намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець біля Давидового мосту в рамках діючого контрнаступу на Херсонщині.

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Ключові висновки експертів ISW

  • Наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин утверджується як особа, безпосередньо причетна до так званої російської "спецоперації" в Україні, стає обличчям війни РФ проти України.
  • Ймовірно, російські війська обстріляли українську гідротехнічну інфраструктуру в Дніпропетровській області, щоб завадити Україні перетинати річку Інгулець.
  • Український контрнаступ у східній частині Харківської області продовжує знешкоджувати російські сили і загрожувати російській артилерії та ППО.
  • Російські та українські джерела повідомляли про наземні атаки українських військ на півночі Херсонської області, західній частині Херсонської області та на північному заході від Херсона, але не повідомляли про серйозні досягнення.
  • Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута й на північний захід і південний захід від міста Донецьк.
  • Фінансування добровольчих батальйонів, швидше за все, створює додаткове фінансове навантаження на російські міста й області.
  • Російська окупаційна влада відключила мобільний Інтернет в окупованій Луганській області 14 вересня, ймовірно, щоб зберегти власну оперативну безпеку та краще контролювати інформаційне середовище, оскільки російські війська, окупаційні чиновники та колабораціоністи тікають із щойно звільненої Харківської області до Росії.

Теми: війнаРосія
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