Росія хоче загнати в Україну недоукомплектовані чеченські батальйони – ISW

Російське військове керівництво у пошуках можливого підсилення покладається на чеченські батальйони, які недоукомплектовані і складаються переважно з найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними військових аналітиків, російське військове керівництво продовжує значною мірою покладатися на нібито чеченські підрозділи, щоб створити бойову потужність для операцій в Україні.

Проте, за даними української розвідки, російське керівництво планує передислокувати в Україну чотири чеченські батальйони, які значною мірою недоукомплектовані та складаються переважно з нечеченських найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Аналітики інституту не залишили поза увагою обстріл росіянами Кривого Рогу.

Ймовірно, припускають вони, російські війська націлилися на Карачунську дамбу, щоб пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо в світлі нещодавніх повідомлень про те, що українські війська намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець біля Давидового мосту в рамках діючого контрнаступу на Херсонщині.

Ключові висновки експертів ISW

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