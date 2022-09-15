Россия хочет загнать в Украину недоукомплектованные чеченские батальоны – ISW

Российское военное руководство в поисках возможного усиления возлагается на чеченские батальоны, которые недоукомплектованные и состоят преимущественно из наемников из экономически депрессивных регионов России.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным военных аналитиков, российское военное руководство продолжает в значительной степени полагаться на якобы чеченские подразделения, чтобы создать боевую мощь для операций в Украине.

Однако, по данным украинской разведки, российское руководство планирует передислоцировать в Украину четыре чеченских батальона, которые в значительной степени недоукомплектованные и состоят преимущественно из нечеченских наемников из экономически депрессивных регионов России.

Аналитики института не оставили без внимания обстрел россиянами Кривого Рога.

Вероятно, предполагают они, российские войска нацелились на Карачунскую дамбу, чтобы повредить украинские понтонные мосты ниже по течению, особенно в свете недавних сообщений о том, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец у Давидова моста в рамках действующего контрнаступления.

Ключевые выводы экспертов ISW

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