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"Нам потрібні тільки штурмовики": з'явилося відео вербування Прігожиним російських в'язнів

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 22:35
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У мережі з’явилося відео, на якому наближений до Владіміра Путіна олігарх Євгєній Прігожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер" особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.   

Джерело: відео у Twitter журналіста Саймона Островського

Деталі: На відео, яке також з’явилося у групах найманців, чоловік схожий на Прігожина виступає перед в’язнями у російській колонії. Коли і де було записане відео невідомо.

Він зокрема говорить, що йому потрібні "лише штурмовики".

Пряма мова: "У мене є в ПВК літаки кількох типів, є РСЗО, є танки, є все, що необхідне для того, щоб ефективно наступати… Після того, як я вам усе розповім, пройде співбесіда…

Загиблі, тіла відвозяться у те місце, яке ви вказуєте у своєму заповіті. Всіх ховають на алеях героїв, де вона є.

Через пів року йдете додому, отримавши помилування. Ті, хто хоче лишитися з нами – лишається з нами, тому варіантів повернутися на зону немає ніяких".

Передісторія:

  • 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.

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Теми: Росіяарміявійна
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