"Нам потрібні тільки штурмовики": з'явилося відео вербування Прігожиним російських в'язнів

У мережі з’явилося відео, на якому наближений до Владіміра Путіна олігарх Євгєній Прігожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер" особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.

Джерело: відео у Twitter журналіста Саймона Островського

Деталі: На відео, яке також з’явилося у групах найманців, чоловік схожий на Прігожина виступає перед в’язнями у російській колонії. Коли і де було записане відео невідомо.

Він зокрема говорить, що йому потрібні "лише штурмовики".

Пряма мова: "У мене є в ПВК літаки кількох типів, є РСЗО, є танки, є все, що необхідне для того, щоб ефективно наступати… Після того, як я вам усе розповім, пройде співбесіда…

Загиблі, тіла відвозяться у те місце, яке ви вказуєте у своєму заповіті. Всіх ховають на алеях героїв, де вона є.

“Putin’s Chef” Prigozhin recruiting mercenaries for the war in Ukraine in a prison. “In 1/2 a year you go home with a pardon… there’s no way you end up back in prison. Those who arrive on the first day and don’t like where they’ve ended up are considered deserters and get shot.” pic.twitter.com/9blK0ge3W3