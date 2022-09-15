Ворог намагається укріпити першу лінію оборони на Донеччині і Запоріжжі – зведення

Російські війська намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишками підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Кривій Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне".

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Деталі: За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілює інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме:

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на Сіверському напрямку – в районі Галаганівки Чернігівської області;

– в районі Галаганівки Чернігівської області; на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ;

– в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка;

– Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве і Суха Балка;

– Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве і Суха Балка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

– Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Запорізькому напрямку – Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я;

– Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я; на Південнобузькому напрямку – Біла Криниця, Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БпЛА.

З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях – переміщує резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

В той же час, через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил Російської Федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили ворога, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.