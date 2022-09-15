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Враг пытается укрепить первую линию обороны на Донетчине и Запорожье – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 07:08
разбитая военная техника врага, фото Генштаба

Российские войска пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатками подразделений, выведенных из Харьковского направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "От авиационных, ракетных ударов и применения реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное".

Детали: За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области;
  • на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;
  • на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Запорожском направлении – Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;
  • на Южнобужском направлении – Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

В целях удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях – перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления.

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В то же время из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения оккупантов подразделения вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Силы обороны продолжают успешно отбиваать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирное, Соледарь, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы врага, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.

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Темы: войнаРосcияЗапорожская областьДонецкая область
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