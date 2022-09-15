Запоріжжя зазнало ворожої атаки – міськрада

Росіяни знову атакували Запоріжжя, приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Зафіксовано приліт поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста. На цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки".

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Деталі: За словами Куртєва, через ушкодження виникло знеструмлення.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок прильоту немає.