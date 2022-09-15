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Запорожье подверглось вражеской атаке – горсовет

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 07:33
Запорожье подверглось вражеской атаке – горсовет
Запорожье, иллюстративное фото Офиса генпрокурора

Россияне снова атаковали Запорожье, прилет зафиксировали возле инфраструктурного предприятия города.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города. В настоящее время известно, что в здании вылетели стекла".

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Детали: По словам Куртева, из-за повреждений возникло обесточивание.

По предварительным данным, пострадавших в результате прилета нет.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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