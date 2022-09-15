Росіяни готуються оборонятися у Сватовому й Троїцькому – голова Луганської ОВА
Окупанти заявляють, що тримають під контролем ситуацію у Кремінній, Сєвєродонецьку й Лисичанську, готуються оборонятися у Сватовому й Троїцькому, а тим часом у Луганську родичі "мобілізованих" влаштували бунт.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Пряма мова: "Вони стягують війська у Сватове, Троїцьке – зариваються і готуються оборонятися…
Тривають важкі бої по багатьох напрямках, зокрема і на Луганщині. Харківський миттєвий сценарій не повториться. За нашу область доведеться тяжко битися. Росіяни готуються до оборони.
Щоправда, рашисти мають проблему: в них закінчується "гарматне м‘ясо", тож зараз збирають чоловіків по тюрмах".
Деталі: За словами Гайдая, через кілька днів після вдалих наступальних дій ЗСУ на Харківщині і наближення українських військових до адмінмежі Луганщини представники окупаційної влади почали стверджувати, що "ситуація під контролем", зокрема, у Кремінній, Сєвєродонецьку та Лисичанську.
"Водночас у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій "ДНР". Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі", – повідомляє Гайдай.
Голова Луганської ОВА також повідомив, що протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Уражено 6 районів зосередження живої сили противника, 2 взводних опорних пунктів та 4 позицій зенітних ракетних комплексів.
На Бахмутському напрямку знищено значну кількість військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил РФ.
Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.
Вороги жаліються, що через порушення логістичного забезпечення мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії, але продовжують обстрілювати інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії.
Зокрема, противник обстріляв:
- на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка;
- на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка, Веселе, Зайцеве і Суха Балка.