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Росіяни готуються оборонятися у Сватовому й Троїцькому – голова Луганської ОВА

Олена РощінаЧетвер, 15 вересня 2022, 10:27

Окупанти заявляють, що тримають під контролем ситуацію у Кремінній, Сєвєродонецьку й Лисичанську, готуються оборонятися у Сватовому й Троїцькому, а тим часом у Луганську родичі "мобілізованих" влаштували бунт.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Вони стягують війська у Сватове, Троїцьке – зариваються і готуються оборонятися…

Тривають важкі бої по багатьох напрямках, зокрема і на Луганщині. Харківський миттєвий сценарій не повториться. За нашу область доведеться тяжко битися. Росіяни готуються до оборони.

Щоправда, рашисти мають проблему: в них закінчується "гарматне м‘ясо", тож зараз збирають чоловіків по тюрмах".

Деталі: За словами Гайдая, через кілька днів після вдалих наступальних дій ЗСУ на Харківщині і наближення українських військових до адмінмежі Луганщини представники окупаційної влади почали стверджувати, що "ситуація під контролем", зокрема, у Кремінній, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

"Водночас у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій "ДНР". Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі", – повідомляє Гайдай.

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Голова Луганської ОВА також повідомив, що протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Уражено 6 районів зосередження живої сили противника, 2 взводних опорних пунктів та 4 позицій зенітних ракетних комплексів.

На Бахмутському напрямку знищено значну кількість військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил РФ.

Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Вороги жаліються, що через порушення логістичного забезпечення мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії, але продовжують обстрілювати інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії.

Зокрема, противник обстріляв:

  • на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка, Веселе, Зайцеве і Суха Балка.

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Теми: Луганська областьвійнаконтрнаступ
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