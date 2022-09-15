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Россияне готовятся обороняться в Сватовом и Троицком – глава Луганской ОВА

Елена РощинаЧетверг, 15 сентября 2022, 10:27

Оккупанты заявляют, что держат под контролем ситуацию в Кременной, Северодонецке и Лисичанске, готовятся обороняться в Сватовом и Троицком, а между тем в Луганске родственники "мобилизованных" устроили бунт.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Они стягивают войска в Сватово, Троицкое – зарываются и готовятся обороняться…

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Идут тяжелые бои по многим направлениям, в том числе и в Луганской области. Харьковский моментальный сценарий не повторится. За нашу область придется тяжело сражаться. Россияне готовятся к обороне.

Правда, у рашистов есть проблема: у них заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам".

Детали: По словам Гайдая, через несколько дней после удачных наступательных действий ВСУ в Харьковской области и приближения украинских военных к админгранице Луганской области представители оккупационных властей начали утверждать, что "ситуация под контролем", в частности, в Кременной, Северодонецке и Лисичанске.

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"В то же время в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части из-за того, что тех, кто на днях едва живым сбежал из-под Балаклеи, хотели сразу отправить на другие позиции в так называемой "ДНР". Протестующих поддержали приехавшие под стены здания родственники", – сообщает Гайдай.

Глава Луганской ОВА также сообщил, что за прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны Украины совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Поражены 6 районов сосредоточения живой силы противника, 2 взводных опорных пункта и 4 позиции зенитных ракетных комплексов.

На Бахмутском направлении уничтожено значительное количество военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

Враги жалуются, что из-за нарушения логистического обеспечения имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии, но продолжают обстреливать инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии.

В частности, противник обстрелял:

  • на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Веселое, Зайцево и Сухая Балка.

Темы: Луганская областьвойнаконтрнаступление
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