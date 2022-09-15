Зеленський поговорив з актором Камбербетчем: Щиро вдячний

Президент Володимир Зеленський провів розмову з британським актором Бенедиктом Камбербетчем і подякував йому за солідарність з Україною і її народом.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно Зеленський: "Поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Щиро вдячний за солідарність із нашою державою та громадянами".

Британський актор Бенедикт Камбербетч і Зелеленський Фото з Telegram зеленського

Деталі: За словами президента, важливо, щоб тема України залишалася однією з головних.

Він додав, що такі відомі люди, як Камбербетч, допомагають українцям достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну.

Передісторія:

Уночі 15 вересня речник президента Сергій Никифоров повідомив, що авто Володимира Зеленського потрапило у ДТП у Києві. Він додав, що президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.