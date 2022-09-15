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Зеленський поговорив з актором Камбербетчем: Щиро вдячний

Ірина БалачукЧетвер, 15 вересня 2022, 10:33
Зеленський поговорив з актором Камбербетчем: Щиро вдячний
Володимир Зеленський. Фото з Telegram

Президент Володимир Зеленський провів розмову з британським актором Бенедиктом Камбербетчем і подякував йому за солідарність з Україною і її народом.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно Зеленський: "Поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Щиро вдячний за солідарність із нашою державою та громадянами". 

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Британський актор Бенедикт Камбербетч і Зелеленський
Фото з Telegram зеленського 

Деталі: За словами президента, важливо, щоб тема України залишалася однією з головних.

Він додав, що такі відомі люди, як Камбербетч, допомагають українцям достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну.

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Теми: ЗеленськийУкраїнавійнакультура
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