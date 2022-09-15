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Зеленский поговорил с актером Камбербетчем: Искренне благодарен

Ирина БалачукЧетверг, 15 сентября 2022, 10:33
Владимир Зеленский. Фото из Telegram

Президент Владимир Зеленский провел разговор с британским актером Бенедиктом Камбербетчем и поблагодарил его за солидарность с Украиной и ее народом.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно Зеленский: "Пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Искренне благодарен за солидарность с нашим государством и гражданами". 

 
Британский актер Бенедикт Камбербетч и Зеленский 
Фото Из Telegram зеленского 

Детали: По словам президента, важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных.

Он добавил, что такие известные люди, как Камбербетч, помогают украинцам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину.

Предыстория: 

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Темы: ЗеленскийУкраинавойнакультура
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