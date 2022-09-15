Зеленский поговорил с актером Камбербетчем: Искренне благодарен

Президент Владимир Зеленский провел разговор с британским актером Бенедиктом Камбербетчем и поблагодарил его за солидарность с Украиной и ее народом.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно Зеленский: "Пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Искренне благодарен за солидарность с нашим государством и гражданами".

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Британский актер Бенедикт Камбербетч и Зеленский Фото Из Telegram зеленского

Детали: По словам президента, важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных.

Он добавил, что такие известные люди, как Камбербетч, помогают украинцам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину.

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