Зеленский поговорил с актером Камбербетчем: Искренне благодарен
Четверг, 15 сентября 2022, 10:33
Президент Владимир Зеленский провел разговор с британским актером Бенедиктом Камбербетчем и поблагодарил его за солидарность с Украиной и ее народом.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно Зеленский: "Пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Искренне благодарен за солидарность с нашим государством и гражданами".
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Детали: По словам президента, важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных.
Он добавил, что такие известные люди, как Камбербетч, помогают украинцам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 15 сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Он добавил, что президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.