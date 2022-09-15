Міністри оборони НАТО зберуться у Брюсселі за місяць

Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 13 і 14 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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Порядок денний зустрічі наразі не оприлюднений.

Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні входить у критичну фазу, і попередив про зиму, що стане випробуванням для членів військового Альянсу.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликає США не вагатися з допомогою Україні в обсягах, які дозволять їй перемогти і забезпечити тривалий мир.

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