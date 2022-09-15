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Міністри оборони НАТО зберуться у Брюсселі за місяць

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 11:16

Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 13 і 14 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Порядок денний зустрічі наразі не оприлюднений.

Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні входить у критичну фазу, і попередив про зиму, що стане випробуванням для членів військового Альянсу.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликає США не вагатися з допомогою Україні в обсягах, які дозволять їй перемогти і забезпечити тривалий мир.

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Теми: НАТО
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