Министры обороны НАТО соберутся в Брюсселе через месяц

Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 13 и 14 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Повестка дня встречи пока не обнародована.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине входит в критическую фазу и предупредил о зиме, которая станет испытанием для членов военного Альянса.

Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призывает США не колебаться с помощью Украины в объемах, которые позволят ей победить и обеспечить длительный мир.

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