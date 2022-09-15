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Путін занепокоївся пияцтвом вищого керівництва Росії – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 11:40
Путін занепокоївся пияцтвом вищого керівництва Росії – ЗМІ
Дмитро Медведєв, фото з відкритих джерел

Президента Росії Володимира Путіна непокоїть проблема зловживання алкоголем серед його "близького оточення" та вищого керівництва РФ, яка особливо загострилася з лютого цього року.

Джерело: "Медуза" з посиланням на кілька анонімних джерел, близьких до адміністрації президента Росії

Деталі: За інформацією двох джерел, Путін почав приділяти особливу увагу проблемі зловживання алкоголем, тому що на тлі війни проти України російські чиновники стали набагато частіше пити спиртне. Зокрема, президента РФ особливо турбує стан деяких людей з його "близького оточення".

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Пряма мова: "Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віце-прем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори".

Більше деталей: За словами одного із співрозмовників видання, основна причина "стресу" – збитки, завдані Росії через вторгнення в Україну, у тому числі санкціями: "Присіли (у лютому – ред.) на склянку. Хтось втягнувся".

Однак два джерела стверджують, що проблеми РФ на фронті не впливають на ставлення чиновників до алкоголю, тому що у них там "свої проблеми та своя війна".

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Президент РФ, за інформацією "Медузи", почав турбуватися про зловживання алкоголем, оскільки серед вищих російських керівників та чиновництва стала страждати дисципліна: "Хтось пропадає перед важливим заходом, хтось невиразно та плутано доповідає. Це бачить широка публіка".

На думку джерел видання, Путін поки не збирається звільняти тих, хто провинився.

Нагадаємо: Нещодавно заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав "апокаліпсисом" рекомендації щодо Київського безпекового договору, а також заявив, що "все навколо запалає та горітиме земля".

Теми: РосіяалкогольПутінМедведєв
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