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Медведєва злякали гарантії безпеки Україні: каже про апокаліпсис

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 вересня 2022, 19:09
Медведєва злякали гарантії безпеки Україні: каже про апокаліпсис
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, Фото: Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав "прологом до третьої світової війни" рекомендації щодо Київського договору з безпеки для стратегічного партнерства України та держав-гарантів.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Київська камарилья народила проект "гарантій безпеки", які є прологом до третьої світової війни. Звісно, ​​ніхто жодних "гарантій" українським нацистам не дасть. Адже це майже те саме, що застосувати до України ст. 5 Північноатлантичного пакту (Вашингтонського договору). Для НАТО – те саме лайно, лише вид збоку. Тому – страшно".

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Деталі:  Медведєв вважає, що НАТО веде гібридну війну з Росією, постачаючи зброю Україні. За його словами, якщо "накачка" зброєю продовжиться, то "рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень" з непередбачуваними діями протилежних сторін.

Медведєв лякає, що тоді "запалає все", а Заходу, який "ослаблює Росію чужими руками" не вдасться відсидітись. "Все запалає і навколо них. Їхні люди хапнуть горя по повній програмі. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон. Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано. Адже сказано: "Від цих трьох виразок, від вогню, диму та сірки, що виходять із рота їх, померла третина людей" (Об'явл. 9:18)", - лякає Медведєв.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у вівторок презентували рекомендації щодо Київського договору з безпеки для стратегічного партнерства України та держав-гарантів.
  • Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький назвав "ескалацією" опубліковані Офісом президента України рекомендації щодо гарантій безпеки, а також пригрозив західним партнерам України конфліктом з "ядерною Росією".

Теми: МедведєвРосіяУкраїнаНАТО
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