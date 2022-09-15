Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 11:40
Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России – СМИ
Дмитрий Медведев, фото из открытых источников

Президента России Владимира Путина беспокоит проблема злоупотребления алкоголем среди его "ближнего круга" и высшего руководства РФ, которая обострилась с февраля этого года.

Источник: "Медуза" со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента

Детали: По информации двух источников, Путин начал уделять особое внимание проблеме злоупотребления алкоголем, потому что на фоне войны против Украины российские чиновники стали гораздо чаще и больше пить спиртное. В частности, президента РФ особо тревожит состояние "некоторых людей из его ближнего круга". 

Реклама:

Прямая речь: "Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы".

Больше деталей: По словам одного из собеседников издания, основная причина "стресса" – ущерб, нанесенный России из-за вторжения в Украину, в том числе санкциями: "Присели (в феврале - ред.) на стакан. Кто-то втянулся". 

Однако два источника утверждают, что проблемы РФ на фронте не влияют на отношение чиновников к алкоголю, так как "у них там свои проблемы и своя война".

ВИДЕО ДНЯ

Президент РФ, по информация "Медузы", начал беспокоится о злоупотреблении алкоголем, поскольку среди высших российских руководителей и чиновничества "стала страдать дисциплина": "Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика".

По мнению источников издания, Путин пока не собирается увольнять провинившихся. 

Напомним: Недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "апокалипсисом" рекомендации по Киевскому договору безопасности, а также заявил, что "все вокруг загорится и будет гореть земля".

Темы: РосcияалкогольПутинМедведев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: