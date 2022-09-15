Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России – СМИ

Президента России Владимира Путина беспокоит проблема злоупотребления алкоголем среди его "ближнего круга" и высшего руководства РФ, которая обострилась с февраля этого года.

Источник: "Медуза" со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента

Детали: По информации двух источников, Путин начал уделять особое внимание проблеме злоупотребления алкоголем, потому что на фоне войны против Украины российские чиновники стали гораздо чаще и больше пить спиртное. В частности, президента РФ особо тревожит состояние "некоторых людей из его ближнего круга".

Прямая речь: "Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы".

Больше деталей: По словам одного из собеседников издания, основная причина "стресса" – ущерб, нанесенный России из-за вторжения в Украину, в том числе санкциями: "Присели (в феврале - ред.) на стакан. Кто-то втянулся".

Однако два источника утверждают, что проблемы РФ на фронте не влияют на отношение чиновников к алкоголю, так как "у них там свои проблемы и своя война".

Президент РФ, по информация "Медузы", начал беспокоится о злоупотреблении алкоголем, поскольку среди высших российских руководителей и чиновничества "стала страдать дисциплина": "Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика".

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По мнению источников издания, Путин пока не собирается увольнять провинившихся.

Напомним: Недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "апокалипсисом" рекомендации по Киевскому договору безопасности, а также заявил, что "все вокруг загорится и будет гореть земля".