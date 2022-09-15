Прикордонники визволили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували в підвалі

Прикордонники звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували в підвалі на Харківщині.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Під час виконання завдань у Куп’янську прикордонники за інформацією місцевих жителів виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, закритих окупантами в одному з підвальних приміщень.

Як з’ясувалося, до моменту звільнення четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів. Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу – майбутніми медиками.

Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі.

Дослівно: "Вдячності підлітків не було меж. Важко уявити, що могло трапитися з дітьми, якби Сили оборони України не деокупували цю територію.

Наразі зі звільненими дівчатами та хлопцем працюють співробітники компетентних правоохоронних органів".