Пограничники освободили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале

Пограничники освоодили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале на Харьковщине.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Во время выполнения задач в Купянске пограничники по информации местных жителей обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, закрытых оккупантами в одном из подвальных помещений.

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Как выяснилось, к моменту освобождения четверо девушек и парень, находились в подвале уже 7 дней. Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов оказались студентами учебного заведения – будущими медиками.

Освобожденные девушки и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале.

Дословно: "Благодарности подростков не было предела. Трудно представить, что могло случиться с детьми, если бы Силы обороны Украины не деоккупировали эту территорию.

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В настоящее время с освобожденными работают сотрудники компетентных правоохранительных органов".