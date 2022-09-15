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У звільнених Ізюмі та Куп’янську затримали 3 колаборанток

Ірина БалачукЧетвер, 15 вересня 2022, 12:33
У звільнених Ізюмі та Куп’янську затримали 3 колаборанток
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань затримало у деокупованих Ізюмі та Куп’янську колаборантів, які працювали на російських загарбників.

Джерело: ДБР

Дослівно ДБР: "У звільненому Ізюмі вдалося викрити та затримати двох зрадників з числа вже колишніх працівників правоохоронних органів.

Посадовиця місцевої податкової служби після початку війни продовжила роботу вже в окупаційній адміністрації росіян. Вона займалася підбором кадрів для окупаційної міської ради Ізюма, передавала інформацію про місцевих патріотів України".

Деталі: Повідомляється, що жінка не пропускала масових заходів, де з гордістю розповідала прокремлівським пропагандистам, як їй добре стало жити. Ці сюжети з її участю показували в ефірах російських каналів. 

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Фото ДБР

Інша зрадниця вступила до лав так званої "народної міліції" і вмовляла переходити на службу до окупантів своїх колишніх колег з Ізюмського відділу поліції. Також вона показала загарбникам, де розташовані усі державні органи міста.

Ще одна громадянка України працювала у податковій структурі окупантів у Куп’янську. Жінка стягувала з мешканців податки на користь російських загарбників.

У ДБР зазначили, що усім трьом особам повідомили про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Теми: ДБРХарківська областьдержзрададеокупація
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