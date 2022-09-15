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В освобожденных Изюме и Купянске задержали 3 коллаборанток

Ирина БалачукЧетверг, 15 сентября 2022, 12:33
Фото ГБР

Государственное бюро расследований задержало в деоккупированных Изюме и Купянске коллаборантов, работавших на российских захватчиков.

Источник: ГБР

Дословно ГБР: "В освобожденном Изюме удалось разоблачить и задержать двух предателей из числа уже бывших работников правоохранительных органов.

Чиновница местной налоговой службы после начала войны продолжила работу уже в оккупационной администрации россиян. Она занималась подбором кадров для оккупационного городского совета Изюма, передавала информацию о местных патриотах Украины".

Детали: Сообщается, что женщина не пропускала массовые мероприятия, где с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как ей хорошо стало жить. Эти сюжеты с ее участием показывали в эфирах российских каналов. 

 
Фото ГБР

Другая предательница вступила в ряды так называемой "народной милиции" и уговаривала переходить на службу к оккупантам своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции. Также она показала захватчикам, где находятся все государственные органы города.

Еще одна гражданка Украины работала в налоговой структуре оккупантов в Купянске. Женщина взимала с жителей налоги в пользу российских захватчиков.

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В ГБР отметили, что всем трем лицам сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Темы: ГБРХарьковская областьгосизменадеоккупация
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