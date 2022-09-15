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Маріупольці вийшли на мітинг через відсутність води та електрики протягом трьох місяців

"Українська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 13:02
Маріупольці вийшли на мітинг через відсутність води та електрики протягом трьох місяців
Мітинг у Маріуполі, скрін з відео в Telegram Петра Андрющенка

В окупованому росіянами Маріуполі відсутність у квартирах води та електроенергії протягом 3 місяців змусила людей вийти на стихійний мітинг.

Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно: "Жителі будинків по проспекту Перемоги, 72, 74, 76 зібралися біля будівлі "Азовжитлокомплекс". За їх словами, у будинках вже третій місяць  немає води та світла. Люди виживають. Адміністрація ж не дає жодних відповідей про причини".

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Деталі: За словами місцевих жителів, окупанти відмовляються ремонтувати розбиту підстанцію. Маріупольці з інших районів міста також обурюються відсутністю елементарних умов для життя.  ЖЕКи, які відновили росіяни, бездіють.

 

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що у вересні в захопленому росіянами Маріуполі почалися проблеми з наявністю палива на АЗС. 

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Теми: Маріупольокупаціяводаелектроенергія
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