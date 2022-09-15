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Мариупольцы вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества в течение трех месяцев

"Украинская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 13:02
Митинг в Мариуполе, скрин с видео в Telegram Петра Андрющенко

В оккупированном россиянами Мариуполе отсутствие в квартирах воды и электроэнергии в течение 3 месяцев  заставило людей выйти на стихийный митинг.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Жители домов по проспекту Победы, 72, 74, 76 собрались у здания "Азовжилкомплекс". По их словам, в домах уже третий месяц нет воды и света. Люди выживают. Администрация не дает никаких ответов о причинах".

Детали: По словам местных жителей, оккупанты отказываются ремонтировать разбитую подстанцию. Мариупольцы из других районов города также возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни. ЖЭКи, которые восстановили россияне, бездействуют. 

 

Напомним: Ранее стало известно, что в сентябре в захваченном россиянами Мариуполе начались проблемы с наличием топлива на АЗС.

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Темы: Мариупольоккупацияводаэлектроэнергия
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