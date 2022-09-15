Мариупольцы вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества в течение трех месяцев

Митинг в Мариуполе, скрин с видео в Telegram Петра Андрющенко

В оккупированном россиянами Мариуполе отсутствие в квартирах воды и электроэнергии в течение 3 месяцев заставило людей выйти на стихийный митинг.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Жители домов по проспекту Победы, 72, 74, 76 собрались у здания "Азовжилкомплекс". По их словам, в домах уже третий месяц нет воды и света. Люди выживают. Администрация не дает никаких ответов о причинах".

Детали: По словам местных жителей, оккупанты отказываются ремонтировать разбитую подстанцию. Мариупольцы из других районов города также возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни. ЖЭКи, которые восстановили россияне, бездействуют.

Маріупольці вийшли на мітинг через відсутність води та електрики в квартирах протягом 3 місяців pic.twitter.com/QjbFL86JHF — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 15, 2022

Напомним: Ранее стало известно, что в сентябре в захваченном россиянами Мариуполе начались проблемы с наличием топлива на АЗС.