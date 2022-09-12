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Окупанти жаліються, що на заправках Донеччини зник бензин

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 10:50
Окупанти жаліються, що на заправках Донеччини зник бензин
Фото з Telegram-каналу окупантів Tипичный Донецк

На автозаправках окупованої росіянами Донеччини вже кілька днів не можна купити бензин, на деяких АЗС паливо продають по талонах.

Джерело: Telegram-канал окупантів "Типичный Донецк", радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram 

Деталі: Окупанти повідомляють, що вже кілька днів на АЗС немає бензину, а ціна газу зросла. На деяких автозаправках, де ще залишився бензин, його продають по талонах.

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Радник мера Петро Андрющенко повідомляє, що проблеми з паливом є, зокрема, в захопленому росіянами Маріуполі.

Пряма мова Андрющенка: "В Маріуполі вже третій день цікава паливна криза. Максимально – по 20 літрів бензину в одні руки. Через черги. Окрім того, сама ціна палива почала зростати. Місцеві жаліються на "спекулянтів", а насправді нічого дивного. Просто російське керівництво. Далі буде цікавіше".  

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Фото з Telegram-каналу Петра Андрющенка

Нагадаємо: На Донеччині через удар росіян по енергетичній інфраструктурі сусідніх областей частково було відсутнє електропостачання ввечері 11 вересня. 

Теми: Донецька областьокупаціябензинМаріуполь
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