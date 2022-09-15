Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: СБУ затримала 16 колаборантів і знайшла "касу" окупантів з 21 млн рублів

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 13:14
Харківщина: СБУ затримала 16 колаборантів і знайшла касу окупантів з 21 млн рублів
фото СБУ

Після деокупації Харківщини Служба безпеки України затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх "посадовців" окупаційних адміністрацій

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження і затримано 16 місцевих колаборантів.

Реклама:

Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Зазначається, що загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тисяч осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що в ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними.

 

Крім того, виявлено реєстри "податкової служби" загарбників, до яких вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату так званих "податків" до бюджету РФ.

 

Під час слідчих дій за місцями перебування зловмисників вилучено покинуту окупантами "касу" з російськими банкнотами на понад 21 млн руб і документальні матеріали з доказами злочинних дій на користь країни-агресора.

Теми: Харківська областьСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Харківська область
Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: