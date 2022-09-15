Харківщина: СБУ затримала 16 колаборантів і знайшла "касу" окупантів з 21 млн рублів

Після деокупації Харківщини Служба безпеки України затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх "посадовців" окупаційних адміністрацій

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження і затримано 16 місцевих колаборантів.

Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Зазначається, що загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тисяч осіб.

Повідомляється, що в ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними.

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Крім того, виявлено реєстри "податкової служби" загарбників, до яких вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату так званих "податків" до бюджету РФ.

Під час слідчих дій за місцями перебування зловмисників вилучено покинуту окупантами "касу" з російськими банкнотами на понад 21 млн руб і документальні матеріали з доказами злочинних дій на користь країни-агресора.