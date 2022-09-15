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Харьковщина: СБУ задержала 16 коллаборантов и нашла "кассу" оккупантов с 21 млн рублей

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 13:14
Харьковщина: СБУ задержала 16 коллаборантов и нашла кассу оккупантов с 21 млн рублей
фото СБУ

После деоккупации Харьковщины Служба безопасности Украины задержала 16 коллаборантов и обнаружила списки всех должностных лиц оккупационных администраций

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Служба безопасности продолжает масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины. Только за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержаны 16 местных коллаборантов.

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Тринадцати из них уже сообщены о подозрениях в совершении преступлений и одиннадцати избраны меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Отмечается, что в общей сложности в освобожденных населенных пунктах Харьковщины сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7 тысяч человек.

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Сообщается, что в ходе оперативных действий на освобожденных территориях сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц.

 

Кроме того, обнаружены реестры "налоговой службы" захватчиков, в которые вносили все коммерческие структуры, финансировавшие вооруженную агрессию через уплату так называемых "налогов" в бюджет РФ.

 

В ходе следственных действий по местам нахождения злоумышленников изъята брошенная оккупантами "касса" с российскими банкнотами более чем на 21 млн руб. и документальные материалы с доказательствами преступных действий в пользу страны-агрессора.

Темы: Харьковская областьСБУвойна
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