ДТП с автомобилем Зеленского будет расследовать ГБР

Государственное бюро расследования будет расследовать ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Работники бюро открыли уголовное производство по факту ДТП, которое произошло в центре Киева 14 сентября.

Реклама:

По данным ГБР, легковушка столкнулась с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.

Дословно: "Проводится весь комплекс необходимых следственных действий. По результатам ГБР проинформирует общественность".

Что предшествовало: В ночь на 15 сентября спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. У Зеленского серьезных повреждений обнаружено не было.