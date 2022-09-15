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Киселівка ще не звільнена – Кім

Ірина БалачукЧетвер, 15 вересня 2022, 14:37
Скриншот з google.maps

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що село Киселівка у Херсонській області ще не звільнене – за нього тривають бої.

Джерело: Кім в ефірі UkrinformTV

Пряма мова Кіма: "Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, – у сірій зоні. За неї б’ються".   

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Теми: Херсонська областьМиколаївська областьокупація
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