Киселівка ще не звільнена – Кім
Четвер, 15 вересня 2022, 14:37
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що село Киселівка у Херсонській області ще не звільнене – за нього тривають бої.
Джерело: Кім в ефірі UkrinformTV
Пряма мова Кіма: "Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, – у сірій зоні. За неї б’ються".
Передісторія:
- 14 вересня голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомив, що 13 вересня українські захисники звільнили село Киселівка на Херсонщині, тож від обласного центру їх відділяє лише Чорнобаївка.
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