Киселівка ще не звільнена – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що село Киселівка у Херсонській області ще не звільнене – за нього тривають бої.

Джерело: Кім в ефірі UkrinformTV

Пряма мова Кіма: "Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, – у сірій зоні. За неї б’ються".

Передісторія:

14 вересня голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомив, що 13 вересня українські захисники звільнили село Киселівка на Херсонщині, тож від обласного центру їх відділяє лише Чорнобаївка.