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Киселевка еще не деоккупирована – Ким

Ирина БалачукЧетверг, 15 сентября 2022, 14:37
Киселевка еще не деоккупирована – Ким
Скриншот из google.maps

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что село Киселевка в Херсонской области еще не освобождено – за него продолжаются бои.

Источник: Ким в эфире Ukrinform TV

Прямая речь Кима: "Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где находилась раньше, – в серой зоне. За нее бьются".

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Предыстория:

  • 14 сентября глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщил, что 13 сентября украинские защитники освободили село Киселевка Херсонской области, поэтому от областного центра их отделяет только Чернобаевка.

Темы: Херсонская областьНиколаевская областьоккупация
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