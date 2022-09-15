Киселевка еще не деоккупирована – Ким
Четверг, 15 сентября 2022, 14:37
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что село Киселевка в Херсонской области еще не освобождено – за него продолжаются бои.
Источник: Ким в эфире Ukrinform TV
Прямая речь Кима: "Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где находилась раньше, – в серой зоне. За нее бьются".
Предыстория:
- 14 сентября глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщил, что 13 сентября украинские защитники освободили село Киселевка Херсонской области, поэтому от областного центра их отделяет только Чернобаевка.
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