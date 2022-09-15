Киселевка еще не деоккупирована – Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что село Киселевка в Херсонской области еще не освобождено – за него продолжаются бои.

Источник: Ким в эфире Ukrinform TV

Прямая речь Кима: "Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где находилась раньше, – в серой зоне. За нее бьются".

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