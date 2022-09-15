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У Бахмуті під завалами будинку знайшли тіло загиблого

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 15:55
У Бахмуті під завалами будинку знайшли тіло загиблого
фото ДСНС

У Бахмуті під завалами обстріляного будинку знайшли тіло одного загиблого.

Джерело: кореспондент "Радіо Свобода" з  місця події

Деталі: За даними журналіста, під завалами будинку можуть перебувати від 4 до 6 людей.

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Повідомляється, що під час розбору завалів стався черговий обстріл міста.

Що передувало: Внаслідок обстрілів Донеччини 14 вересня щонайменше 2 людини загинули та 13 постраждали. Найактивніше ворог стріляв у Бахмутському районі.

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Теми: Донецька областьвійна
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