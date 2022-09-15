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В Бахмуте под завалами дома обнаружили тело погибшего

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 15:55
фото ГСЧС

В Бахмуте под завалами обстрелянного дома обнаружили тело одного погибшего.

Источник: корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия

Детали: По данным журналиста, под завалами дома могут находиться от 4 до 6 человек.

Сообщается, что при разборе завалов произошел очередной обстрел города.

Что предшествовало: В результате обстрелов Донетчины 14 сентября по меньшей мере 2 человека погибли и 13 пострадали. Активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе.

Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте.

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Темы: Донецкая областьвойна
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