В Бахмуте под завалами дома обнаружили тело погибшего
Четверг, 15 сентября 2022, 15:55
В Бахмуте под завалами обстрелянного дома обнаружили тело одного погибшего.
Источник: корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия
Детали: По данным журналиста, под завалами дома могут находиться от 4 до 6 человек.
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Сообщается, что при разборе завалов произошел очередной обстрел города.
Что предшествовало: В результате обстрелов Донетчины 14 сентября по меньшей мере 2 человека погибли и 13 пострадали. Активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе.
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