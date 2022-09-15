В Бахмуте под завалами дома обнаружили тело погибшего

В Бахмуте под завалами обстрелянного дома обнаружили тело одного погибшего.

Источник: корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия

Детали: По данным журналиста, под завалами дома могут находиться от 4 до 6 человек.

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Сообщается, что при разборе завалов произошел очередной обстрел города.

Что предшествовало: В результате обстрелов Донетчины 14 сентября по меньшей мере 2 человека погибли и 13 пострадали. Активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе.

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Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте.