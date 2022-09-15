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Ватажок "ЛНР" каже, що українські війська уже близько, але "паніки немає"

"Українська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 16:32
Ватажок ЛНР каже, що українські війська уже близько, але паніки немає

Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що Збройні сили України перебувають біля "кордонів" області, але "підстав для паніки немає".

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС, яке цитує Пасічника

Пряма мова: "Ситуація дуже напружена. Противник зробив спробу наступу по всьому фронту. Практично на сьогоднішній день він знаходиться біля кордонів ЛНР. Хочу всіх запевнити, що підстав для паніки немає. Республіка живе у штатному режимі".

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Передісторія:

  • З 6 вересня в Харківській області українським військам вдалося звільнити близько 388 населених пунктів і 150 тисяч людей.

Теми: війнаРосія
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