Ватажок "ЛНР" каже, що українські війська уже близько, але "паніки немає"
Четвер, 15 вересня 2022, 16:32
Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що Збройні сили України перебувають біля "кордонів" області, але "підстав для паніки немає".
Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС, яке цитує Пасічника
Пряма мова: "Ситуація дуже напружена. Противник зробив спробу наступу по всьому фронту. Практично на сьогоднішній день він знаходиться біля кордонів ЛНР. Хочу всіх запевнити, що підстав для паніки немає. Республіка живе у штатному режимі".
Передісторія:
- З 6 вересня в Харківській області українським військам вдалося звільнити близько 388 населених пунктів і 150 тисяч людей.
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