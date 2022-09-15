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Ватажок "ЛНР" каже, що українські війська уже близько, але "паніки немає"

"Українська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 16:32

Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що Збройні сили України перебувають біля "кордонів" області, але "підстав для паніки немає".

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС, яке цитує Пасічника

Пряма мова: "Ситуація дуже напружена. Противник зробив спробу наступу по всьому фронту. Практично на сьогоднішній день він знаходиться біля кордонів ЛНР. Хочу всіх запевнити, що підстав для паніки немає. Республіка живе у штатному режимі".

Передісторія:

  • З 6 вересня в Харківській області українським військам вдалося звільнити близько 388 населених пунктів і 150 тисяч людей.

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Теми: війнаРосія
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