Главарь "ЛНР" говорит, что украинские войска уже близко, но "паники нет"

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины находятся у "границ" области, но "оснований для паники нет".

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС, цитирующее Пасечника

Прямая речь: "Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме".

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