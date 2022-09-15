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Главарь "ЛНР" говорит, что украинские войска уже близко, но "паники нет"

"Украинская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 16:32

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины находятся у "границ" области, но "оснований для паники нет".

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС, цитирующее Пасечника

Прямая речь: "Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме".

Предыстория:

  • С 6 сентября в Харьковской области украинским войскам удалось уволить около 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек.

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Темы: войнаРосcия
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