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В окупованому Криму викладач включив студентам пісню "Байрактар": його звільнили

Альона Мазуренко Четвер, 15 вересня 2022, 16:43
В окупованому Криму викладач включив студентам пісню Байрактар: його звільнили

В окупованому кримському Білогірську звільнили викладача технікуму, який включив в аудиторії українську пісню про безпілотник "Байрактар".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: 15 вересня у соцмережах розповсюдили відео, яке, як стверджується, було записане учнями технікуму.

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У ролику чоловік дивиться в аудиторії кліп на пісню українського сценариста Тараса Борівка "Байрактор" та обговорює її з учнями.

ЗМІ повідомляють, що герой відео – викладач російської мови Андрій Білозеров. Викладач нібито відкрито розповідав на заняттях, що чекає на українських військових. Офіційно ім'я педагога не повідомляється.

Пряма промова так званого "радника голови Криму" Олега Крючкова: "Викладача технікуму звільнено. Ми розцінюємо як зраду подібні музичні перформанси. До кордону 150 кілометрів, якщо хтось хоче підтримати Україну, то може їхати туди. Там їх швидко пустять на фарш".

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У так званому "МВС Криму" заявили, що розпочали перевірку та встановлюють всі обставини.

Крім того, стосовно директора та адміністрації технікуму на окупованому півострові проводиться "службове" розслідування.

Нагадаємо: 

  • В Криму так званий суд окупантів притягнув до відповідальності шістьох учасників весілля, на якому лунали українські пісні.

Теми: КримУкраїнаокупаціявійна
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