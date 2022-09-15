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В окупованому Криму викладач включив студентам пісню "Байрактар": його звільнили

Альона Мазуренко Четвер, 15 вересня 2022, 16:43

В окупованому кримському Білогірську звільнили викладача технікуму, який включив в аудиторії українську пісню про безпілотник "Байрактар".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: 15 вересня у соцмережах розповсюдили відео, яке, як стверджується, було записане учнями технікуму.

У ролику чоловік дивиться в аудиторії кліп на пісню українського сценариста Тараса Борівка "Байрактор" та обговорює її з учнями.

ЗМІ повідомляють, що герой відео – викладач російської мови Андрій Білозеров. Викладач нібито відкрито розповідав на заняттях, що чекає на українських військових. Офіційно ім'я педагога не повідомляється.

Пряма промова так званого "радника голови Криму" Олега Крючкова: "Викладача технікуму звільнено. Ми розцінюємо як зраду подібні музичні перформанси. До кордону 150 кілометрів, якщо хтось хоче підтримати Україну, то може їхати туди. Там їх швидко пустять на фарш".

У так званому "МВС Криму" заявили, що розпочали перевірку та встановлюють всі обставини.

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Крім того, стосовно директора та адміністрації технікуму на окупованому півострові проводиться "службове" розслідування.

Нагадаємо: 

  • В Криму так званий суд окупантів притягнув до відповідальності шістьох учасників весілля, на якому лунали українські пісні.

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Теми: КримУкраїнаокупаціявійна
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