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В оккупированном Крыму преподаватель включил студентам песню "Байрактар": его уволили

Алена МазуренкоЧетверг, 15 сентября 2022, 16:43

В оккупированном крымском Белогорске уволили преподавателя техникума, включившего в аудитории украинскую песню про беспилотники "Байрактар".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: 15 сентября в соцсетях распространили видео, которое, как утверждается, было записано учениками техникума.

В ролике мужчина смотрит в аудитории клип на песню украинского сценариста Тараса Боровка "Байрактар" и обсуждает ее с учениками.

СМИ сообщают, что герой видео - преподаватель российского языка Андрей Белозеров. Преподаватель якобы открыто рассказывал на занятиях, как ждет прихода украинских военных. Официально имя педагога не сообщается.

Прямая речь так называемого "советника главы Крыма" Олега Крючкова: "Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо".

В так называемом "МВД Крыма" заявили, что начали проверку и устанавливают все обстоятельства.

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Кроме того, в отношении директора и администрации техникума на оккупированном полуострове проводится "служебное" расследование.

Напомним:

  • В Крыму так называемый суд оккупантов привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали украинские песни.

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Темы: КрымУкраинаоккупациявойна
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