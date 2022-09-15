Прикордонники влаштовують Angry Birds окупантам
Четвер, 15 вересня 2022, 17:02
Прикордонники показали, як з дронів коригується вогонь артилерії та знищуються ворожі цілі на передовій.
Джерело: відео прикордонників з Харківщини, яке оприлюднила Державна прикордонна служба
Дослівно: "Прикордонники разом з побратимами підрозділів ЗСУ активно відстежують позиції ворога.
Окрім цього, з дронів коригується вогонь артилерії та знищуються ворожі цілі. У результаті успішного виконання завдань уражено броньовану та автомобільну техніку і місця розташування особового складу противника".
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