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Пограничники устраивают Angry Birds оккупантам

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 17:02
Пограничники устраивают Angry Birds оккупантам
скриншот

Пограничники показали, как с дронов корректируется огонь артиллерии и уничтожаются вражеские цели на передовой.

Источник: видео пограничников из Харьковщины, обнародованное Государственной пограничной службой

Дословно: "Пограничники вместе с собратьями подразделений ВСУ активно отслеживают позиции врага.

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Кроме этого, с дронов корректируется огонь артиллерии и уничтожаются враждебные цели. В результате успешного выполнения задач поражена бронированная и автомобильная техника и местоположения личного состава противника".

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Темы: войнаПограничная служба
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