Пограничники устраивают Angry Birds оккупантам
Четверг, 15 сентября 2022, 17:02
Пограничники показали, как с дронов корректируется огонь артиллерии и уничтожаются вражеские цели на передовой.
Источник: видео пограничников из Харьковщины, обнародованное Государственной пограничной службой
Дословно: "Пограничники вместе с собратьями подразделений ВСУ активно отслеживают позиции врага.
Кроме этого, с дронов корректируется огонь артиллерии и уничтожаются враждебные цели. В результате успешного выполнения задач поражена бронированная и автомобильная техника и местоположения личного состава противника".
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