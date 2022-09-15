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Росіяни вдарили по інфраструктурних об’єктах на Кіровоградщині

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 17:59
Росіяни вдарили по інфраструктурних об’єктах на Кіровоградщині
Андрій Райкович, фото з Telegram

Росіяни нанесли ракетні удари по інфраструктурних об’єктах у Петрівській громаді Кіровоградської області.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram

Дослівно: "На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет.

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Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти".

Деталі: Райкович додав, що одну з ракет збила ППО.

Що передувало: У четвер росіяни також знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Теми: Кіровоградська областьвійна
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