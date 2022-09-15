Росіяни вдарили по інфраструктурних об’єктах на Кіровоградщині
Четвер, 15 вересня 2022, 17:59
Росіяни нанесли ракетні удари по інфраструктурних об’єктах у Петрівській громаді Кіровоградської області.
Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram
Дослівно: "На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет.
Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти".
Деталі: Райкович додав, що одну з ракет збила ППО.
Що передувало: У четвер росіяни також знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.
Крім того, ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.
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