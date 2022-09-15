Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по інфраструктурних об’єктах на Кіровоградщині

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 17:59
Андрій Райкович, фото з Telegram

Росіяни нанесли ракетні удари по інфраструктурних об’єктах у Петрівській громаді Кіровоградської області.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram

Дослівно: "На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет.

Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти".

Деталі: Райкович додав, що одну з ракет збила ППО.

Що передувало: У четвер росіяни також знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Крім того, ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Кіровоградська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

фотоУ ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих

Папа Римський: Допомагати Україні зброєю – морально прийнятно

фотоВ Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл – поліція

"Схеми" знайшли російський паспорт у судді Верховного суду

Тайра розповіла Гельсінській комісії у США про жахіття полону

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Кіровоградська область
На Кіровоградщині спрацювала ППО
У Кропивницькому пролунали вибухи
Удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 19
Останні новини
07:53
Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн
07:38
Після ударів ЗСУ трупи росіян вивозили переповненими вантажівками – штаб
07:11
ЗСУ уразили 13 опорних пунктів ворога – зведення
06:44
ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку
05:53
Росія готує на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором" – військові
05:10
Ворог вдарив по п’яти громадах Сумщини
04:20
оновленоЗагарбники вдарили по двох районах Харкова
03:44
Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн
03:15
ЗСУ завдали понад 330 ударів по районах зосередження ворога – командування "Південь"
02:34
фотоУ ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих
Усі новини...