По Кривому Рогу знову вдарили ракетами, у Запоріжжі повідомили про вибухи

Росіяни знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Джерело: повідомлення керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, глави Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, Суспільне Запоріжжя

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд".

Деталі: Пізніше в Дніпропетровській ОДА повідомили, що жерт в результаі обстрілу немає. Водночас ЗМІ повідомили про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Що цьому передувало: