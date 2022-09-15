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По Кривому Рогу знову вдарили ракетами, у Запоріжжі повідомили про вибухи

"Українська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 17:17
По Кривому Рогу знову вдарили ракетами, у Запоріжжі повідомили про вибухи

Росіяни знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Джерело: повідомлення керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, глави Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, Суспільне Запоріжжя

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд".

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Деталі: Пізніше в Дніпропетровській ОДА повідомили, що жерт в результаі обстрілу немає. Водночас ЗМІ повідомили про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Що цьому передувало:

  • Російська армія вдень 15 вересня завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області.
  • Ввечері 14 вересня російська армія випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі – дамбі Карачунівського водосховища. Били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". 
  • У результаті ракетних ударів по Кривому Рогу рівень води у річці Інгулець зріс, підтопило 112 будинків та дворів. У деяких населених пунктах почалися перебої з водою, бо росіяни влучили і в водогін. 
  • Усю ніч у Кривому Розі ліквідовували наслідки ракетного удару росіян по дамбі Карачунівського водосховища, у двох місцях мусили підірвати дамбу, – у результаті рівень води в Інгульці дещо впав.

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Теми: Кривий РігЗапоріжжя
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