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Россияне ударили по инфраструктурным объектам в Кировоградской области

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 17:59
Россияне ударили по инфраструктурным объектам в Кировоградской области
Андрей Райкович, фото из Telegram

Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Петровской общине Кировоградской области.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Дословно: "На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет.

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Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты".

Детали: Райкович добавил, что одну из ракет сбила ПВО.

Что предшествовало: В четверг россияне также снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

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Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена ​​воздушная тревога.

Темы: Кировоградская областьвойна
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