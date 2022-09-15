Россияне ударили по инфраструктурным объектам в Кировоградской области
Четверг, 15 сентября 2022, 17:59
Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Петровской общине Кировоградской области.
Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram
Дословно: "На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет.
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Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты".
Детали: Райкович добавил, что одну из ракет сбила ПВО.
Что предшествовало: В четверг россияне также снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.
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Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.