Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по инфраструктурным объектам в Кировоградской области

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 17:59
Андрей Райкович, фото из Telegram

Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Петровской общине Кировоградской области.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Дословно: "На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет.

Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты".

Детали: Райкович добавил, что одну из ракет сбила ПВО.

Что предшествовало: В четверг россияне также снова ударили ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена ​​воздушная тревога.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Кировоградская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

фотоВ ДТП с военным автомобилем – четверо погибших

Папа Римский: Помогать Украине оружием – морально приемлемо

фотоВ Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел – полиция

"Схемы" нашли российский паспорт у судьи Верховного суда

Тайра рассказала Хельсинкской комиссии в США об ужасах плена

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Кировоградская область
В Кировоградской области сработала ПВО
В Кропивницком прогремели взрывы
Удар по Кропивницкому: количество раненых выросло до 19
Последние новости
07:38
После ударов ВСУ трупы з россиян вывозили переполненными грузовиками – штаб
07:11
ВСУ поразили 13 опорных пунктов врага – сводка
06:44
ISW: поражение на Харьковщине побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку
05:53
Россия готовит на оккупированных территориях военное преступление "под чужим флагом" – военные
05:10
Враг ударил по пяти общинам Сумщины
04:20
ОбновленоЗахватчики ударили по двум районам Харькова
03:44
Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $600 млн
03:15
ВСУ нанесли более 330 ударов по районам сосредоточения врага – командование "Юг"
02:34
фотоВ ДТП с военным автомобилем – четверо погибших
01:42
Белый дом обеспокоен "слаженностью позиций Китая и России"
Все новости...