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США поки відмовляються передати Україні далекобійні ракетні системи ATACMS – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 18:24
Джо Байден, фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена навряд чи найближчим часом змінить свою думку щодо доцільності постачання Україні далекобійних ракетних систем, незважаючи на успішні контрнаступальні дії українських сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN із посиланням на джерела.

Американські посадовці розглядають останні дії України на полі бою як доказ того, що зброя та розвідувальні дані, які Захід передає в останні місяці, були ефективними. Водночас деякі з них вважають, що ще надто рано говорити про поворотний момент у війні, оскільки в Росії далеко не вичерпана військова сила.

Опитані CNN джерела вважають, що ситуація на полі бою поки не змінилася настільки, щоб говорити про різку зміну стратегії підтримки України. Принаймні поки що США не підтримують надання українським силам тактичних ракетних систем дальнього радіусу дії ATACMS, які Київ просив передати в останні місяці.

Адміністрація Байдена все ще вважає, що надання систем ATACMS, які мають дальність дії до 300 кілометрів, може призвести до ескалацієї, оскільки вони можуть використовуватися для обстрілу самої Росії.

Наприкінці серпня заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль заявляв, що, за оцінками Пентагону, "зараз їм (Україні) не потрібні ATACMS для виконання цілей, які мають безпосередній стосунок до нинішніх бойових дій".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Україна нещодавно попросила у США у тому числі тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів, аргументуючи, що це необхідно для продовження звільнення окупованих територій.

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У липні радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван наголошував, що США не готові надавати ATACMS, оскільки з цієї зброї можливо завдавати ударів вглиб території РФ і в Білому домі побоюються надмірної ескалації.

Пізніше близько 20 авторитетних американських військових, дипломатів та експертів закликали Білий дім рішучіше озброювати Україну. Серед іншого, вони висловилися за надання ракет ATACMS та не погоджуються з побоюваннями Саллівана, що це буде надмірною ескалацією. 

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Теми: СШАзброявійна
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