США пока отказываются передать Украине дальнобойные ракетные системы ATACMS – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли в ближайшее время изменит свое мнение по поводу целесообразности поставки Украине дальнобойных ракетных систем, несмотря на успешные контрнаступательные действия украинских сил.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Американские чиновники рассматривают последние действия Украины на поле боя как доказательство того, что оружие и разведывательные данные, переданные Западом в последние месяцы, были эффективными. В то же время, некоторые из них считают, что еще слишком рано говорить о поворотном моменте в войне, поскольку в России далеко не исчерпана военная сила.

Опрошенные источники CNN считают, что ситуация на поле боя пока не изменилась настолько, чтобы говорить о резком изменении стратегии поддержки Украины. По крайней мере, пока США не поддерживают предоставление украинским силам тактических ракетных систем дальнего радиуса действия ATACMS, которые Киев просил передать в последние месяцы.

Администрация Байдена все еще считает, что предоставление систем ATACMS, имеющих дальность действия до 300 километров, может привести к эскалации, поскольку они могут использоваться для обстрела самой России.

В конце августа заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что, по оценкам Пентагона, "сейчас им (Украине) не нужны ATACMS для выполнения целей, имеющих непосредственное отношение к нынешним боевым действиям".

Напомним, по информации СМИ, Украина недавно попросила у США в том числе тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров, аргументируя, что это необходимо для продолжения освобождения оккупированных территорий.

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В июле советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан отмечал, что США не готовы предоставлять ATACMS, поскольку из этого оружия возможно наносить удары вглубь территории РФ и в Белом доме опасаются чрезмерной эскалации.

Позже около 20 авторитетных американских военных, дипломатов и экспертов призвали Белый дом более решительно вооружать Украину. Среди прочего они высказались за предоставление ракет ATACMS и не соглашаются с опасениями Салливана, что это будет чрезмерной эскалацией.