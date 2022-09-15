Аксьонов заявив, що готує в окупованому Криму "добровольців" на війну з Україною
Четвер, 15 вересня 2022, 18:37
Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові готують два "добровольчі батальйони" для війни проти України.
Джерело: повідомлення Аксьонова
Деталі: Аксьонов заявив, що уже було підготовлено понад 1,2 тисячі кримських добровольців, але "формується ще два батальйони".
Він висловив повну підтримку ініціативі голови Чечні Рамзану Кадирову щодо підготовки добровольців у регіонах.
Передісторія:
- Ще в серпні повідомлялося, що в Росії з весни йде формування так званих "добровольчих" загонів на війну в Україну.