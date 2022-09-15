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Аксьонов заявив, що готує в окупованому Криму "добровольців" на війну з Україною

Олександр ШумілінЧетвер, 15 вересня 2022, 18:37
Аксьонов заявив, що готує в окупованому Криму добровольців на війну з Україною
Аксьонов, фото з Telegram

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові готують два "добровольчі батальйони" для війни проти України.

Джерело: повідомлення Аксьонова

Деталі: Аксьонов заявив, що уже було підготовлено понад 1,2 тисячі кримських добровольців, але "формується ще два батальйони".

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Він висловив повну підтримку ініціативі голови Чечні Рамзану Кадирову щодо підготовки добровольців у регіонах.

Передісторія:

  • Ще в серпні повідомлялося, що в Росії з весни йде формування так званих "добровольчих" загонів на війну в Україну.

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Теми: УкраїнаанексіяКрим
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