Аксьонов заявив, що готує в окупованому Криму "добровольців" на війну з Україною

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові готують два "добровольчі батальйони" для війни проти України.

Джерело: повідомлення Аксьонова

Деталі: Аксьонов заявив, що уже було підготовлено понад 1,2 тисячі кримських добровольців, але "формується ще два батальйони".

Він висловив повну підтримку ініціативі голови Чечні Рамзану Кадирову щодо підготовки добровольців у регіонах.

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