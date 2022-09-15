Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Аксьонов заявив, що готує в окупованому Криму "добровольців" на війну з Україною

Олександр ШумілінЧетвер, 15 вересня 2022, 18:37
Аксьонов, фото з Telegram

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові готують два "добровольчі батальйони" для війни проти України.

Джерело: повідомлення Аксьонова

Деталі: Аксьонов заявив, що уже було підготовлено понад 1,2 тисячі кримських добровольців, але "формується ще два батальйони".

Він висловив повну підтримку ініціативі голови Чечні Рамзану Кадирову щодо підготовки добровольців у регіонах.

Передісторія:

  • Ще в серпні повідомлялося, що в Росії з весни йде формування так званих "добровольчих" загонів на війну в Україну.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: УкраїнаанексіяКрим
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку

Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

фотоУ ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих

Папа Римський: Допомагати Україні зброєю – морально прийнятно

фотоВ Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл – поліція

"Схеми" знайшли російський паспорт у судді Верховного суду

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Україна
Генсек ООН: експорт російського аміаку через Україну допоможе зберегти "зернову угоду"
В Горлівці не залишилось чоловіків, окупанти всіх відправили на фронт – розвідка
Колишнім нардепам-втікачам, Царьову та Олійнику, повідомлено про підозру у держзраді
Останні новини
07:53
Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн
07:38
Після ударів ЗСУ трупи росіян вивозили переповненими вантажівками – штаб
07:11
ЗСУ уразили 13 опорних пунктів ворога – зведення
06:44
ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку
05:53
Росія готує на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором" – військові
05:10
Ворог вдарив по п’яти громадах Сумщини
04:20
оновленоЗагарбники вдарили по двох районах Харкова
03:44
Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн
03:15
ЗСУ завдали понад 330 ударів по районах зосередження ворога – командування "Південь"
02:34
фотоУ ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих
Усі новини...