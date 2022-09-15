Аксенов заявил, что готовит в оккупированном Крыму "добровольцев" на войну с Украиной

Ставленик России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что на полуострове готовят два "добровольческих батальона" для войны против Украины.

Источник: сообщение Аксенова

Детали: Аксенов заявил, что уже было подготовлено более 1,2 тысяч крымских добровольцев, но "формируется еще два батальона".

Он выразил полную поддержку инициативе главы Чечни Рамзану Кадырову по подготовке добровольцев в регионах.

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