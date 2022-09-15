Аксенов заявил, что готовит в оккупированном Крыму "добровольцев" на войну с Украиной
Четверг, 15 сентября 2022, 18:37
Ставленик России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что на полуострове готовят два "добровольческих батальона" для войны против Украины.
Источник: сообщение Аксенова
Детали: Аксенов заявил, что уже было подготовлено более 1,2 тысяч крымских добровольцев, но "формируется еще два батальона".
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Он выразил полную поддержку инициативе главы Чечни Рамзану Кадырову по подготовке добровольцев в регионах.
Предыстория:
- Еще в августе сообщалось, что в России с весны идет формирование так называемых "добровольческих" отрядов на войну в Украине.
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