Росіяни обстріляли Запорізьку область, зайнялася пожежа
Четвер, 15 вересня 2022, 19:28
Росіяни обстріляли з РСЗВ Новоолександрівську ОТГ Запорізької області, почалася пожежа сухостою.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Дослівно: "15 вересня близько 17:30 окупанти здійснили обстріл Новоолександрівської ОТГ Запорізького району із використанням боєприпасів касетного типу РСЗВ.
Ракети влучили в поле, у зв’язку з чим сталося займання сухостою. На місце події викликано ДСНС".
Деталі: Старух уточнив, що руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілу не виявлено.
Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи, які було чутно в Запоріжжі.