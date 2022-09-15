Росіяни обстріляли Запорізьку область, зайнялася пожежа

Росіяни обстріляли з РСЗВ Новоолександрівську ОТГ Запорізької області, почалася пожежа сухостою.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "15 вересня близько 17:30 окупанти здійснили обстріл Новоолександрівської ОТГ Запорізького району із використанням боєприпасів касетного типу РСЗВ.

Ракети влучили в поле, у зв’язку з чим сталося займання сухостою. На місце події викликано ДСНС".

Деталі: Старух уточнив, що руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілу не виявлено.

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи, які було чутно в Запоріжжі.