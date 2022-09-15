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Россияне обстреляли Запорожскую область, вспыхнул пожар

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 19:28
Новоалександровка Запорожского района

Россияне обстреляли из РСЗО Новоалександровскую ОТГ Запорожской области, начался пожар сухостоя.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Дословно: "15 сентября около 17:30 оккупанты произвели обстрел Новоалександровской ОТГ Запорожского района с использованием боеприпасов кассетного типа РСЗО.

Ракеты попали в поле, в связи с чем произошло возгорание сухостоя. На место происшествия вызвана ГСЧС".

Детали: Старух уточнил, что разрушений и пострадавших в результате обстрелов не обнаружено.

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали о взрывах, которые были слышны в Запорожье.

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Темы: Запорожская областьвойнапожар
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