Россияне обстреляли Запорожскую область, вспыхнул пожар

Россияне обстреляли из РСЗО Новоалександровскую ОТГ Запорожской области, начался пожар сухостоя.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Дословно: "15 сентября около 17:30 оккупанты произвели обстрел Новоалександровской ОТГ Запорожского района с использованием боеприпасов кассетного типа РСЗО.

Ракеты попали в поле, в связи с чем произошло возгорание сухостоя. На место происшествия вызвана ГСЧС".

Детали: Старух уточнил, что разрушений и пострадавших в результате обстрелов не обнаружено.

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали о взрывах, которые были слышны в Запорожье.